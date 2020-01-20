嘉義地方法院訴訟程序視訊諮詢服務系統啟動上線。（廖素慧攝）

嘉義地方法院與嘉義市東區公所、西區公所、嘉義縣義竹鄉公所、六腳鄉公所、阿里山鄉公所，建置訴訟程序視訊諮詢服務系統，20日由法院院長張意聰、市長黃敏惠共同啟動上線，黃敏惠稱讚司法服務更便民。

黃敏惠表示，一般民眾對法院都感到敬畏，而法院正與時俱進，利用科技與民眾溝通，此次提供訴訟程序的視訊諮詢，讓大家諮詢法律更容易、更方便，到東、西區公所或嘉義縣的鄉鎮公所就能與法院的人員面對面視訊，能促進民眾對司法的信心，且環保又便民。

張意聰表示，訴訟程序諮詢視訊服務正式啟用後，讓民眾在自己熟悉的環境與法院服務人員連線視訊、零距離接受司法協助輔導，不用舟車勞頓，減省往返法院訴訟諮詢的時間和金錢，且透過線上即時視訊，減少被詐騙機會，期勉訴訟輔導科及鄉鎮區公所能盡心竭力，發揮視訊服務中心最大效能，嘉惠廣大民眾。

嘉義地院指出，建置視訊服務由公所建置電腦、視訊螢幕、耳機及麥克風等設備，徵詢嘉義義縣市各區公所，嘉義縣有9個鄉鎮公所沒有意願，另有9個鄉鎮公所同意設置，民雄、梅山、竹崎、大埔、新港、中埔等6個公所陸續建置中，上半年度可望全部上線。

(中時 )