勞動部政務次長林明裕（左）20日拜會苗栗縣長徐耀昌（右）。（何冠嫻攝）

20日勞動部會同苗栗縣政府抵長春石化苗栗廠進行聯合檢查。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

勞動部會同地方實施春安聯合檢查

勞動部政務次長林明裕20日率隊拜會縣長徐耀昌，隨後前往長春石油化學公司苗栗廠進行歲末春安聯合檢查，發現有10項次缺失，依法向長春化工及外包商開罰27萬元罰鍰。

勞動部20日在北、中、南3地，會同地方及目的事業主管機關，同步實施春安聯合檢查。林明裕先抵苗栗縣政府，與徐耀昌共同宣示關懷勞工工作安全，呼籲事業單位做好各項安全設施、落實勞工安全衛生管理，並妥適安排勞工加班時數、加班費給付及休息休假等。

徐耀昌也指出，縣府每年持續宣導職業安全衛生等，並成立職業安全衛生家族，輔導中小型事業單位進行職業安全衛生設施改善，以提升各區域、工業區內的職業安全衛生水準，降低職業災害發生。

隨後林明裕率隊並會同苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊等人，至長春石油化學苗栗廠實施聯合檢查，經1個多小時，共檢出10項缺失、1項停工，缺失以墜落及捲夾防護設施不足為主，分別依違反職業安全衛生法，處長春石化24萬元、承攬人3萬元罰鍰。

(中時 )