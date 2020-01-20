日曜天地OUTLET舉辦Superdry清倉，福利品下殺到500元起。（馮惠宜攝）

國人瘋搶名牌，台中一家OUTLET近日舉辦戶外機能外套清倉會，首日封場開場60歲阿伯搶排第一，還說要買「極度乾燥」，讓銷售員狂讚阿伯好潮Superdry；台中日曜天地推出兩大知名品牌Superdry(極度乾燥)、知名運動品牌UNDER ARMOUR清倉會首日現場湧入上千名粉絲揪團採買，年輕潮牌下折扣，不只潮哥、潮妹狂掃貨，大叔也都來摻一腳。

這場清倉會於即日起至2月10日登場，Superdry福利挑戰品史上最低價500元起、UNDER ARMOUR鞋款3折起，消息一出，首日現場湧入上千名粉絲揪團採買，從小年夜1月23日起至2月17日全館加碼集結二十大戶外品牌休閒外套，下殺1折起，預計過年期間再掀一波搶購熱潮。

本次推出Timberland、Hush Puppies、The North Face、Columbia、PROTEST等二十大品牌的戶外機能外套1折起，逾6000件外套一次到貨，舉凡防風外套、羽絨外套、大衣、毛外套、針織外套等，商品齊全，應有盡有，其中下殺1折的商品更是詢問度破表，Hush Puppies鋪棉外套，原價5888、特價588，Hush Puppies西裝外套，原價6280，特價628，現省6000元！

以滑雪機能服飾聞名的PROTEST，原價9200的機能防風外套、特價2760，現省6440，頂尖舒適的美國戶外裝備品牌COLUMBIA，原價18800的羽絨兩件式外套，特價9400，現省近萬元！

(中時 )