某國中2年級學生，王姓女班導師在去年4月間早上8點40分第1節上課時，要求學生關閉冷氣，卻在自己第3節上課時要求開冷氣，全班同學沒人舉手，她請打開即遭同學說：「要吹冷氣要繳錢」，認為學生故意唱反調，並怒罵指使的陳姓學生「豬狗不如、禽獸都不如」、「死人骨頭」等語，整段過程遭學生以手機錄音並由家長提告。士林地院審結，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役20日，得易科罰金2萬，可上訴。

某國中王姓導師，擔任8年級導師，去年4月24日上午巡堂時，發現學生違反學校規定，第1節課開啟冷氣，要求保管冷氣卡的陳姓學生關閉，等到10點多，第3節上課時，王自己在教室裡面上課，要求學生開啟。

王認為，陳姓學生在第2節下課討論，如何在第3節上課時和她唱反調，同學說，「沒人舉手，所以我們就不開」，但王說：「難道第1節會熱過第3節課嗎？請打開」，又遭另外一個同學說：「冷氣錢是我們繳的，憑什麼妳說開我們就要開，要吹冷氣也要繳錢」。

林姓老師辯稱，平時對學生竭盡時間、精力，平常常獎勵學生，請吃東西等，冷氣事件是學生表現種種自私行為，希望藉此給予機會教育，而有感抒發情緒，「豬狗不如」等言語，是被學生「激」到，為何對學生這麼好，卻遭到傷害，對全體學生不當行為提出主觀評論意見，並非針對陳姓學生個人。

判決指出，教師負有輔導、管教學生，引導其適性發展，以「豬狗不如、禽獸不如」均屬汙衊性言語，傷害學生身心健康的管教方式，違背教育目的。而且，學生僅國中2年級學生，正值發展朋友關係及社會自我觀念的階段，以羞辱方式會導致被同儕貼上負面標籤，將會造成自卑、自棄的心理發展，並非正當的管教。

(中時 )