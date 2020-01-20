林右昌下午出席郵輪旅遊保障記者會後指出，館長並不需要道歉，本來事情就有些誤會，他也強調「沒有人能代表基隆市政府和他」，也許有人向館長招商，但絕不是基隆市府，

知名健身網紅「館長」陳之漢日前開直播痛批基隆市政府及民進黨，指原本相中在基隆市開闢健身館的計畫告吹，怒批「選前選後差很大」，基隆市府為此發出聲明，強調市長根本不認識、也沒接觸過館長，盼在釐清。陳之漢昨天再度開直播，並在直播中公開道歉，市長林右昌今天指出，「誤會解開就好，不需要道歉」，。

陳之漢在昨天的直播節目中指出，自己確實沒見過林右昌，也不認識他，但「你的助理來找我，我也跟你不認識，搞不好那個人根本不是你的助理，可能是喬裝的，或是去巷邊把幾個民進黨的打昏，穿他們的衣服、拿他們的名片之類的來喬裝」，他也坦率的一連說了好幾次「我在這邊道歉」。他指出，當初並非是自己主動要去基隆探勘，只是有人自稱是林右昌的助理來邀他去展店，當時還有拿出土地圖資等，館長對此感到莫名其妙。

林右昌下午出席郵輪旅遊保障記者會後指出，館長並不需要道歉，本來事情就有些誤會，他也強調「沒有人能代表基隆市政府和他」，也許有人向館長招商，但絕不是基隆市府，他也現場喊話指出，市府非常歡迎任何人來基隆投資，這是求之不得的事，市府也都會盡量協助。

林右昌說，館長日前直播特別提到「知名連鎖健身房」在基隆展店，他特別澄清指出，該店的地主是台灣航業股份有限公司，招商也是台航招的，並不是基隆市府，但他認為誤會解開就好了，館長也不需道歉，他也重申，如果有機會，也許可以邀他上直播聊一聊體育產業，一起努力。

(中時 )