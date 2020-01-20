美國民主黨總統初選戰場依舊人滿為患，眼看初選第一場戰役下月即將開打，總統川普口中的假新聞媒體、自由派立場向來傾民主黨的《紐約時報》，18日在社論中直接宣布，支持麻州參議員華倫，以及明尼蘇達州參議員克羅布查兩位女將。

民主黨總統初選首戰，即將在3周後於愛荷華州登場，麻州參議員華倫(左)，19日在愛州首府狄蒙因出席造勢活動，以視訊電話向支持者的母親打招呼。《紐約時報》以社論宣布，在此次初選支持華倫與另一位參議員克羅布查。(路透)

這是紐時首度在各種選戰中，支持兩位候選人，她倆也是民主黨初選眾多候選人中，唯二的女性。紐時選在此時表態，對這兩位女將的愛荷華州選情，的確打了一記強心針。紐時在社論寫道，「願最棒的女性勝出。」

紐時指出，這是「激進和現實並存的危險時刻，兩種模式都應該被納入嚴肅考量」，因此，他們決定要打破傳統，一次支持兩位候選人。

據最新民調，參議員桑德斯以20％領先，華倫17％、異軍突起的布提格16％，前副總統拜登15％緊追在後，四方激烈廝殺，克羅布查則居拜登之後，支持度6％，華裔楊安澤5％，剩下候選人支持度均不到3％。

(中時 )