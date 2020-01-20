不要以為年輕就用不到。國泰人壽為讓國人建立正確保險概念，在其幸福保障網陸續推出充滿「洋蔥」的記錄片，累計已有82萬人觀看，今年1月推出的是抗癌作家王筠銨罹癌後的心路歷程，片名即是確診當晚老公的一句話「明年今天，妳還會陪在我身邊嗎？」

王筠銨原本是35歲工作順利、家庭美滿的輕熟女，在生完小女兒、產假結束恢復上班後，在擠奶時發現乳房硬塊，就診後確診是三陰性乳癌第一期，就進行開刀與28次的放療，為期一年。

王筠銨在抗癌的過程，除了有治療時的一切不舒適及副作用外，還要一邊照顧二個年幼的女兒，她在影片中形容，裝了人工血管後，手不能提超過5公斤，但仍是一手一個抱著二個女兒，共30公斤，但「這就是媽媽日常，該作什麼事還是要作」。

抗癌的過程每次住院費加自費藥物等，每次結帳約6萬元，就剛好時王筠銨的保險給付上限，但若要有其他口服藥或其他治療，就會超出保單給付上限，王筠銨說，當時因為年輕，覺得不會用到，就沒有投保一次性給付的重大疾病險，在抗癌過程中就是缺了這樣一筆「安家費」，是可用來支付標靶藥物費用。

王筠銨平日內歛、包袱極重的老公，在王筠銨確診當晚哭得上氣不接下氣，並問出「明年的今天，妳還會陪在我身邊嗎？」及公公婆婆的照顧與協助，讓王筠銨感受到真的有很多人愛她，且女兒也擔心媽媽有天去了天堂，就找不到媽媽，全家人一起協助王筠銨抗癌，不要再復發。

國壽自2018年開始，陸續推出「這女孩有病」、「對的決定」、「我的罐子爸爸」、「這群人有病」等四部推廣保障的紀錄片，每部影片皆受到廣大迴響，讓許多觀眾落下感動的眼淚，喚醒重視保險保障的重要性，截至目前為止總觀看人次已達82萬人。國壽表示，透過真人真事的紀錄影片來傳達保障意識，相信能更容易幫助國人瞭解保險的本質，建立正確的保險觀念。

(工商 )