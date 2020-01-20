台灣行動支付推自家APP，限期2月8日之前最高25％現金回饋放送。刷卡促銷春節期間不停歇，台灣行動支付昨日宣布，將從23日（小年夜）至農曆年後2月8日止，將聯合多個國內量販通路、餐廳等連鎖店展開台灣行動支付APP的消費現金回饋，最高回饋比率將高達25％。

台灣行動支付此次所聯合的通路，包括了聖德科斯、頂好及JASONS超市、鬍鬚張等連鎖通路，瞄準農曆年期間採買年貨、伴手禮、用餐等需求發動新一波的APP行銷攻勢，消費滿額再享回饋金，其中聖德科斯限期1月底止，單筆消費滿388元以上享現折50元，而頂好超市單筆消費滿250元以上享50元回饋、JASONS超市單筆消費滿300元以上享60元回饋，回饋率均為20％，鬍鬚張魯肉飯單筆消費滿200元以上享50元回饋，回饋比率達25％可說最高。

台灣行動支付指出，除了消費現金回饋，若以「台灣行動支付」APP進行一筆購物、轉帳、繳費、繳稅或提款交易，還可參加抽獎，不僅掃碼也開放感應及支付，相關門檻包括以「台灣行動支付」APP信用卡承作購物滿388元以上、或以金融卡承作購物滿188元以上、轉帳或ATM提款滿888元以上、或不限金額繳費或繳稅等，每一筆交易都有一次抽獎機會，大獎包括了雙人東京來回機票、萬元旅遊金、Apple Airpods 2耳機、任天堂Switch及SONY PS4遊戲機、小米掃地機器人、Dyson吸塵器及飛利浦氣炸鍋等。

各大公股行庫推動台灣Pay，多半以綁自己的APP為主，而台灣行動支付在推動自家的APP時，現在則以積極開發基層金融機構用戶為主力，並已和全國金融卡發卡量最大，據點最多超過1000家的中華郵政進行合作，現在除了八大行庫之外，有開放採用台灣行動支付APP的公股銀行，還包括了新光銀行、淡水一信、新竹一信、彰化六信、花蓮二信、中華郵政、日盛銀行及南農中心，而南農中心則下轄快40家農會機構，包括了新港區漁會、佳里區農會、茄萣區農會、新秀地區農會、莿桐鄉農會、富里鄉農會、池上鄉農會、關山鎮農會、澎湖區漁會、澎湖縣農會、成功鎮農會、台東地區農會、六腳鄉農會、太保市農會、新港鄉農會、竹塘鄉農會、琉球區漁會、永靖鄉農會、二林鎮農會、永康區農會、大社區農會、善化區農會、小港區農會、仁武區農會、歸仁區農會、東港區漁會、水上鄉農會、虎尾鎮農會、西港區農會、斗南鎮農會、旗山區農會、玉井區農會、將軍區農會、壽豐鄉農會、美濃區農會等等，農會信用部開發自家APP較不具規模經濟，成本負擔也大，若台灣行動支付APP與這些機構合作，相對也有助於行動支付在地的普及性。

而目前台灣行動支付APP支援銀行有提供信用卡服務的，除了八大行庫之外，還包括上海、富邦、台中、新光、陽信遠東銀行、永豐、凱基、台新、日盛及中信。

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