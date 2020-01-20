新北市12歲張姓女童昨日下午到蘆洲探望祖父，卻在環堤大道被特斯拉撞擊慘死，其父母抱屍痛哭，難以接受愛女驟逝，交通安全也掀起討論。當地里長透露，曾申請設置紅綠燈遭駁回，新北市議員王威元今日則緊急召開會勘，要求在案發現場進行5大改善，希望避免類似悲劇發生。

張姓女童昨日下午到蘆洲祖父家遊玩，與父母弟弟走路行經環堤大道時，正好碰上梁男駕駛的特斯拉與許男轎車擦撞，女童慘遭波及，雙腿還被特斯拉車尾跟分隔島夾擊，斷裂跟身體分離，緊急送醫仍傷重不治。

當地里長透露，曾申請在案發現場申請交通號誌，被交通局以「不符規定」為由而駁回，王威元今下午則召開會勘，要求現場進行5項改善，包括建置號誌、增設綠色（標線型）人行道、路口植栽降低或移除、輔助移動式取締超速和調整跨堤道位置。

交通局則解釋，距離幹道岔路200公尺才能新設紅綠燈，但如今發生重大事故，該路口將於月底正式會勘，最快於2月底前建置號誌，希望能完善維護交通環境。

(中時電子報)