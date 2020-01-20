全美首家開設孔子學院的馬里蘭大學近日引用聯邦法規，宣布將關閉大陸政府支持的「孔子學院」。對於這項決定，孔子學院總部表示遺憾。

《中央社》報導，孔子學院總部透過「中國日報」發表聲明說，「我們強烈反對將正常的雙邊教育合作政治化，希望各方都能客觀看待孔子學院」，並強調會採取必要舉措，來維護自身權益。

馬里蘭大學（University of Maryland）2004年開辦全美首間孔子學院。美國新聞網站Axios報導，美國多所大學相繼結束與大陸政府資助語言和文化計畫的合作，馬里蘭大學是最新一例。

美國國會2018年通過2019財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA），認法要求開辦孔子學院的組織不得參與某些聯邦資助計畫。馬里蘭大學校長羅赫（Wallace Loh）17日在聲明中指出，「在評估這項立法對馬里蘭大學的影響後，我們顯然不能再開設孔子學院。」

他說，為了將影響程度降至最低，在本學年結束前，馬里蘭大學將繼續支持正在講授的課程。

孔子學院因被控侵犯美國校園學術自由，甚至禁止在課堂中討論政治敏感議題而受到愈來愈多批評。

批評人士說，這類計畫允許大專制政體在美國校園審查美國學生的學術活動。

但也有人持反對意見，主張孔子學院提供了可貴的語言教學課程，尤其是在那些無力負擔中文課程的學校。

報導指出，鼎盛時期，全美大專院校有100多間這類機構。

(中時電子報)