勞動部南區職安衛生中心檢查員莊姓男子2年前利用職務機會，假借工地勞安缺失之名，向受檢的建設公司與營造廠商收取高達百餘萬元的賄款遭到檢舉，20日高雄地方法院一審宣判出爐，法官依違背公務員職務收受賄絡、藉端勒索財物等罪，判莊男14年10月，褫奪公權5年，並沒收所有賄款，全案仍可上訴。

法官指出，雖然莊男犯後態度良好坦承犯行，賄款也不是相當具大的金額，但是考量到他負責掌管勞工安全及工地安全的人員，卻因為缺錢花用，藉機利用職務權限，以工地施工過程有多處缺失為由，揚言要對多家廠商檢舉，進而收賄145萬元，有失公務人員的尊嚴，才會處以這麼重的刑責。

莊男表示，他已經將他的房屋拍賣，要還當時收取的賄款，目前他也沒有多餘的金錢可以請律師，只能申請法福律師。他對家人深深感到抱歉，他的太太與兒子因為他的關係，在日常生活中受到很多困擾，今天特地到法院聽判決結果也是希望了解所有狀況，盼望得到家人的原諒，對於法院的判決他一切服從，但會再申請上訴，希望能再減輕其刑，彌補家人。

(中時 )