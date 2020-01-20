長榮航空準備精緻的年菜佳餚，提供豪華經濟艙旅客富有年味的叉燒烤雞及臘腸蛋炒飯，搭配飯後甜點南棗核桃糕。（長榮航空提供）

搭乘長榮航空除夕夜由台北出發的長程線經濟艙旅客，也可享受到豐盛年菜。（長榮航空提供）

農曆春節將至，長榮航空今日表示，除夕夜會特別準備機上年菜，並特製春節應景的服務用品及紅包袋致贈旅客，讓搭機民眾感受到濃濃的春節氣息。

長榮航空表示，機上年菜將提供於除夕當天晚上6點以後，由台北出發的長程航線，搭乘皇璽桂冠艙的旅客可於搭機時享用精緻的年菜佳餚，前菜以五味鮮鮑、柚子鮮蝦及烏魚子啟動味蕾，主菜提供有圓滿之意的經典淮揚菜獅子頭，及象徵年年有餘的肥美智利海鱸魚搭配蟹肉蛋炒飯，湯品則是集結山珍與海味的一品精饌佛跳牆，最後以古代宮廷貢品椰奶大棗燉雪蛤甜點作為結尾。

豪華經濟艙及經濟艙的主菜，均提供顏色喜氣、富有年味的叉燒烤雞及臘腸蛋炒飯，豪華經濟艙飯後甜點為香氣滿溢、甜軟不膩，有步步高升之意的南棗核桃糕；經濟艙的甜點則更換為象徵吉祥、興旺的鳳梨酥，祝福每位旅客好運連連。

為了讓旅客感受春節氛圍，長榮航空將於年節期間播放Hello Kitty春節登機影片、在機艙張貼春聯，頭墊紙及餐巾紙更換成新春賀歲版。此外，從除夕至初二，長榮航空特別準備具有生肖鼠元素的Hello Kitty紅包袋，提供給台北出發的豪華經濟艙以上艙等及所有搭乘Hello Kitty彩繪機的旅客，讓旅客新年能夠有個精彩的開始，福氣滿滿一整年。

(中時 )