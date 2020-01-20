2019年11月起EG（乙二醇）價格一路上行，而中東局勢促使原油風險溢價提高，EG更隨成本端推動續揚。即使中東局勢緩和，但因大陸EG港口庫存處於低位，價格依舊穩步墊高；加上中東環球乙二醇有限公司(MEGlobal)宣布2月亞洲EG合約報價調漲20美元/噸，EG三雄南亞（1303）、東聯（1710）及中纖（1718）營運加分。

中國EG產能、產量、進口貿易量、消費量均居全球首位，是全球最大EG消費國，約佔全球總消費57％，EG進口依賴度達60％。2018年中國EG總進口量980萬噸，主要來自中東和周邊地區；中東佔比約57％、亞洲約32％、北美約11％。

分析師指出，中東每月進口量大陸EG產量保持30萬噸上下，約佔總進口量40～45％。目前大陸華東主港地區EG港口庫存43.3萬噸，近期低庫存仍對EG市場形成有力支撐；如今，中東2月EG合約價喊漲，搭配市場預期年後一波回補需求，有利首季EG行情表現。

南亞台美EG年產逾200萬噸；德州年產82.8萬噸EG新廠預計4月完工，6月底正式投產，擴大搶進中南美市場。東聯EG兩岸年產約為86萬噸；而中纖目前EG一、二、三廠年總產能達到35萬噸，加上與南亞合資的南中石化也有16萬噸，合計為51萬噸。

南亞認為，今年中國大陸恆力石化、浙江石化、古雷等都有EG新產開出規劃，全球EG新產達到679萬噸，遠高於需求增加108萬噸，營運挑戰依舊艱鉅。惟恆力、浙江石化產能甫開出，第一階段以自用為主，後續下游聚酯新產是否可以順利開出，進一步去化成為追蹤焦點。

(工商 )