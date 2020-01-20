有奧斯卡金像獎個人演技獎項前哨戰之稱的美國演員工會獎（SAG awards) 20日頒獎，布萊德彼特（Brad Pitt）以《從前，有個好萊塢》奪下男配角獎，他的前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）則以《晨間直播秀》拿下電視類視后。2人在台下被捕捉到相互握手寒暄的歷史性畫面。這是他們自2005年離婚後，15年來首次同框，擁抱並笑著恭賀對方的照片一曝光，讓影迷們妙稱「世紀大和解」。

《寄生上流》再破紀錄，榮獲美國演員工會最佳整體演出大獎。（CATCHPLAY提供）

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以《小丑》再拿下影帝，他在台上感謝曾以《黑暗騎士》獲金獎男配的澳洲已故男星希斯萊傑（Heath Ledger），「我站在一名我最愛演員的肩膀上，那就是希斯萊傑」，此外他也逐一點評其他入圍男星，對著李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）說：「我每次試鏡整天輸給你，不過這25年來不斷啟發我和許多人，謝謝！」；芮妮齊薇格（Renee Zellweger）憑《茱蒂》眾望所歸坐上影后寶座，她特別提及初入行拍攝《征服情海》的湯姆克魯斯（Tom Cruise），感謝他在片場時的專業典範，最後把獎項獻給已故女星茱地嘉蘭（Judy Garland）。

南韓導演奉俊昊執導的《寄生上流》則榮獲最佳整體演出大獎，這也是此獎史上首部獲獎的外語片，男主角宋康昊領獎代表致詞時難掩激動心情，「這部電影雖然片名意旨寄生蟲，但內容闡述的卻是如何共存，能得到這個獎項的肯定，證明我們真的還不錯，我永遠不會忘記這美妙的一刻，能與其他優秀的演員一起入圍，我們相當榮幸」。該片將於2月3日在CATCHPLAY+影音平台上架，讓觀眾隨選隨看。

(中時 )