台北一名戴姓女子在去年6月向新北市一間電信門市借用廁所，但遭另一名黃姓女員工以「廁所位於辦公室內」為由拒絕，戴女竟一氣之下，對著黃女飆罵「你真爛」、「戴什麼假睫毛，豬就是豬喔。」等語，黃女不堪遭到羞辱，一氣之下對戴女提出告訴，最後士林地院法官判處戴女8000元罰金，得易服義務勞役8日，全案仍可上訴

判決書中指出，戴女當天進到位於淡水的亞太電信門市借用廁所，遭到黃女拒絕，但戴女仍不肯死心，以自己是客戶為由，再度要求借用廁所，但仍遭到黃女拒絕。

戴女惱羞成怒，竟開口飆罵「外面這樣（正舉辦廟會）我要怎麼出去？我若是受傷你要負責嗎？」、「早知道我手機就別用這間的，因為妳的服務態度有夠爛」、「還戴什麼假睫毛？豬就是豬，我沒有說妳喔，我指我自己。妳需不需要精神科醫生啊？我可以幫妳介紹」。

黃女不堪受辱，直接到淡水分局報案，並提出妨害名譽告訴；雖戴女當庭聲稱自己患有情感思覺失調症、認知功能障礙，但士林地院法官認為，當時戴女能與人應對，可見意識清楚、具有相當思考能力，不採信戴女說詞，且兩人並未順利和解，最後仍依《公然侮辱罪》判處戴女罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。

(中時電子報)