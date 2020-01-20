永達保險經紀人公司西進轉投資、持股達24.9%的大陸永達理保經，今年屆滿9年，2019年稅後盈餘約人民幣3.5億元，折合為新台幣約15.28億元，而該團隊最高階的業務總經理年薪達4889.5萬元，最基層業務員則達104.8萬元。

永達保經董事長吳文永、總經理陳慶鴻、副總經理李忠約等幹部於今天公布2019年業績表現，其中西進策略奏效，將台灣永達成功經驗及專業技術，結合對岸市場之特性與需求，讓永達理在大陸保險經紀市場佔有一席之地。

大陸永達理保經2019年各職階年平均收入，業務總經理為人民幣1120萬元（折合新台幣約4889.5萬元）、業務副總為人民幣760萬元（折合新台幣約3317.9萬元）、業務總監為人民幣390萬元（折合新台幣約1702.6萬元）、業務部經理為人民幣107萬元（折合新台幣約467.1萬元）及業務人員為人民幣24萬元（折合新台幣約104.8萬元）。

永達保經董事長吳文永。（圖／李蕙璇攝）

董事長吳文永指出，以台灣永達保經的成功經驗為經緯，深知業務代表選對優質專業平台才能永續發展，MDRT是永達業務菁英血液中的DNA，藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承，再加上正確的工作態度、好的學習環境，成功只是時間的問題。

永達理保經2019年期繳新契約保費收入達人民幣24.1億元、主管人力達6,483人、百萬圓桌MDRT會員人數達成1,419位、13個月繼續率達96%、業務人員年平均FYP40.1萬，為市場的多倍，稅後盈餘約人民幣3.5億元。

2020年大陸永達理目標：期繳新契約保費人民幣35億元、13個月保單繼續率96%、主管人力11,000人及2,100位MDRT、稅後盈餘約人民幣4.5億元，挾著MDRT品牌優勢及人才西進，，營業據點也將達到55個據點。

永達保經總經理陳慶鴻。（圖／李蕙璇攝）

目前永達理於對岸設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。

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(中時電子報)