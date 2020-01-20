日前在印度旁遮普邦（Punjab）發生一起槍擊案，有名男子為了爭奪所有遺產，竟派人射殺自己的親妹妹，導致對方頭部慘中3槍，女子當下不但沒死，竟然還能保有意識，跳上車駛至7公里外的警局報案，接著才送醫急救，所幸子彈並沒有穿過大腦，幸運保住一命。

綜合外媒報導，事發於穆克特薩爾（Muktsar）附近村莊Samewali，42歲女子考爾（Sumeet Kaur）平時與65歲母親蘇克金德（Sukhjinder Kaur）住在一起，不過最近因為分配遺產問題，她與哥哥辛格（Harinder Singh）發生爭執，沒想到對方為了財產，竟教唆未成年的兒子殺人。

考爾指出，辛格的兒子在14日晚間突然跑來她們家住，不料隔天一早，考爾在廚房遭到對方開槍射殺，「他向我開槍後，母親因為聽到槍聲跑來查看，姪子便朝她的腿開了2槍後逃跑，我鼓起勇氣，決定開車載母親去警察局。」考爾成功報案後，隨後被送往附近醫院接受治療。

醫生表示，「考爾雖然頭部中了3槍，但幸運地子彈沒有進入大腦，僅使頭骨骨折，沒想到她竟能保有清楚的意識，開車到7公里外的地方求救。」考爾告訴警方，他們家名下有塊土地，父親去世後由母親繼承，而她與辛格能分得部份土地，沒想到對方心生貪念，為了搶走所有土地就對親人下毒手。

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(中時電子報)