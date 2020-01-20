擠什麼過年出國啊！長汎假期為了讓旅客輕省出遊，避開農曆新年的旅遊人潮，特別在年後推出「淡季出發鈔激省」活動，推出歐、美、澳以及東南亞、東北亞等熱門航點的產品，即日起至2月10日止，限時下殺優惠，最划算行程就屬韓國冬季限定的「韓好玩滑雪釣冰魚5日」，一口價9千（含稅起）還有找，快來衝一波。

年後出遊日韓首推「自慢九州輕旅行4日」只要$16,900（含稅起），造訪超夯網美景點海上白色鳥居、人氣廣告拍攝場景宮地獄神社-光之道、漫步海底隧道賞關門海峽美景。「東京輕旅行-川越星巴克輕井澤星野榆樹街小鎮5日」前往日本皇室情有獨鍾的渡假勝地輕井澤，御台場同時滿足娛樂購物與觀賞夕陽夜景的心願，兼具潮流與經典，只要$24,900(含稅起)。

把握冬末雪景，「北海道戀戀銀雪超值5日」優惠下殺 $23,900（含稅起），搭乘纜車觀賞函館百萬夜景、盡情享用海鮮螃蟹吃到飽!

喜愛中國大陸詩意山水與古色古香的旅客千萬別錯過「周末GO~桂林山水4日」不僅在周六出發最省假，並且價格優惠萬元即可出遊，帶你遊漓江、訪興坪古鎮，盡覽最美桂林。

東南亞春季旅遊首推市場獨家最嗨的行程「宿霧與鯨鯊有約狂歡派對5日」，白天與世界最大魚類鯨鯊共游，夜晚再帶您狂歡泳池電音泡泡趴與暢飲啤酒，海天美景，熱情派對一次滿足，鈔激省優惠期間報名立折2千。

「無購物萬象清邁豐富五日」探索清邁山城古都，金三角遊船前往泰、緬、寮三國邊境，搭乘長榮航空天天直飛清邁，只要$23,500(含稅起)。而榮獲旅行業界最高殊榮「金質獎」的「全程五星華欣皇室風情5日」，帶你到泰國皇室最愛的度假勝地，每晚入住五星級酒店，堪稱最高CP值行程，只要 $20,999（含稅起）。

長榮航空將於今年2月新開航米蘭，除了義大利、瑞士單國深度產品，長汎多元運用米蘭航線推出多國綜覽(瑞義、德瑞義、奧斯義等)行程，滿足不同需求與喜好的旅客。特別推薦超值「特選義大利8日」網羅威尼斯、翡冷翠、托斯卡尼等必遊景點，再到最優惠的Outlet精品瘋狂購，清艙破盤價只要$49,900（含稅起）。

長汎假期表示，將靈活運用長榮航空航點，陸續推出歐洲米蘭、日本名古屋、青森、松山、越南峴港、泰國普吉島的豐富多元旅遊產品，帶您邂逅全球最美風景，玩遍世界。

(中時 )