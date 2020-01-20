台中市的圖書館進行色彩計畫、照明、採光及綠美化等調整，讓圖書館成為溫暖的大書房。（台中市立圖書館提供／陳淑芬台中傳真）

圖書館不只是圖書館！台中市的圖書館革新打造閱讀新可能，台中市立圖書館20日表示，台中市目前有44間圖書館，近年逐步升級改造。其中，北屯兒童分館獲得台中首座「融合玩具認證」標章，豐原分館推動100套樂齡桌遊，營造成為多元新閱讀空間。

台中市立圖書館表示，台中市目前有44間圖書館，近年爭取教育部「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」補助及市府預算支持，每年均有3至4座圖書館進行設備升級。例如，108年投入388萬元經費改善龍井分館、龍津分館、太平分館及坪林分館等基礎設備。

到圖書館也可閱讀，還可以玩桌遊！台中市立圖書館表示，圖書館革新推動融合遊戲運用、打造舒適溫馨閱讀及主題活動等服務。例如，北屯兒童分館獲得台中首座「融合遊戲認證」標章；豐原分館推動100套樂齡桌遊，取得融合玩具認證，服務打破不同族群界線，成為不同年齡、不同族群的共享空間。

台中市立圖書館表示，近年來還結合各界資源，站在使用者的角度規劃設計，重新定位圖書館的角色，例如蘊含台中文學的「精武圖書館」、幼兒教育為重的「李科永紀念圖書分館」等；未來在「外埔分館」、「大雅上楓分館」及「台中綠美圖」等圖書館，也將持續朝向此目標打造，讓台中市成為一個有溫度的閱讀城市。

(中時 )