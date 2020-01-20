流感疫情持續升溫，加上這周就是春節連續假期，南投縣政府衛生局呼籲，目前疫苗僅剩約4000劑，只要符合資格的民眾，請盡快到醫療院所施打；另外針對中國武漢爆發肺炎的疫情，衛生局也做好相關聯繫管道和防疫措施，確保民眾健康。

流感疫情持續邁向高峰，加上春節期間即將到來，南投縣長林明溱指出，今年本縣採購13.7萬劑四價流感疫苗，現在僅剩下4000多劑，預計過年前用罄。為保護身體健康，避免傳染到流感，符合相關條件的民眾，若還沒有施打流感疫苗，請趕快到各個醫療院所施打。

另一方面，名間鄉有一位65年次的婦人，日前到中國武漢旅遊8天，19日回到桃園機場時，被通報有發燒，但是沒有相關呼吸道症狀，20日經過南投醫院感染科醫師詳細檢查和抽血檢驗，目前已經初步排除為武漢肺炎，該名個案已經返家自主健康管理，後續衛生局也會持續追蹤，請民眾不必恐慌。

關於武漢肺炎的疫情受到社會高度關注，南投縣也做好相關因應措施，衛生局表示，自1／8起，邀請縣內各家醫院做好密集聯繫，若有發現發燒或併發上呼道等症狀，就要主動通報，就診病患也要安排有專用通道和隔離病房；針對基層診所，也會加強病患旅遊史的通報。

接下來春節期間，衛生局和醫院之間會建立防疫緊急聯繫管道，還有在21日邀請縣內民間和衛生所的救護車司機和人員，辦理防護衣穿脫訓練，做好相關防疫措施。

林明溱呼籲，如果縣民有到中國旅遊或洽公，務必要特別注意，有感冒、發燒和咳嗽等症狀，一定要趕快到醫院做檢查，避免惡化錯失重要的治療期，以及傳染給其他民眾。

(中時 )