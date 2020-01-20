鎮長陳東睦（右）頒發感謝狀予愛心企業。（竹山鎮公所提供／張晉銘南投傳真）

竹山鎮公所在過去一年中，選定在重要年節關懷弱勢族群，隨著農曆年節將近，鎮公所20日與愛心企業攜手合作，發送過年物資與養生年菜予240個低收入戶，希望他們在團圓時感受到社會各界的愛心與溫暖。

鎮公所指出，考量現代民眾飲食講求健康，因此物資發送也將其納入考量，其中由集集鎮巨一紙器和集富餐廳共同捐贈的年菜，包含養生雞湯、蒸魚、蘿蔔糕、養生米糕和東坡肉等5道菜色，而且食材都是以少糖少鹽低油進行料理。至於台北鈦澤環球公司，各捐贈2袋的機能薏米康、蕎米樂，鎮公所則是準備健康養生米，讓民眾過年吃得暖心、養生又健康。

鎮長陳東睦表示，在2019年當中，鎮公所發揮團結力量大的概念，結合中央政府與各家愛心企業共同關懷弱勢，像是1月份，鎮公所針對兒少、低收入戶發送年菜和棉被，讓他們安心過節；4月份針對低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助以及中低收入老人生活津貼者，發送白米；5月份再針對低收入戶、特殊境遇家庭、以及弱勢邊緣戶，發放端午節物資。

(中時 )