國防部109年「菁英專案」今（20）日於陸軍官校盛大展開，陸軍官校校長陳建義（左）頒發證書給參與的學生。（陸軍官校提供／柯宗緯高雄傳真）

國防部109年「菁英專案」今（20）日於陸軍官校盛大展開，吸引全國超過400位青年學子參與。（陸軍官校提供／柯宗緯高雄傳真）

國防部109年「菁英專案」今（20）日於陸軍官校盛大展開，吸引全國超過400位青年學子參與。（陸軍官校提供／柯宗緯高雄傳真）

為招募優質學生加入國軍各軍事院校，進而深化全民國防教育，國防部109年「菁英專案」今（20）日於陸軍官校盛大展開，吸引全國各地400餘位在學青年共襄盛舉，活動相當熱鬧，讚歎聲不絕於耳。

陸軍官校校長陳建義少將致詞時表示，陸軍官校具備優質的教學環境，強調學校以培育「允文允武、術德兼備」的優秀國軍幹部為目標，塑造與眾不同的大學教育，絕對是大家「最好的選擇」。並期勉所有學生能加入陸軍官校的大家庭，同時也是為國家的建軍發展挹注了充沛能量。

陸軍官校依照北中南劃分隊伍，由在校生編組小隊輔帶領這群學子們參觀教學大樓、校史館及學生活動中心，讓許多學生初次親臨軍事學校一探究竟，臉上的欣喜之情無法形容。

此外，學校也特別準備了慶生餐會，大家一同歡唱生日快樂歌，場面十分歡樂溫馨。晚上越夜越美麗，由陸、海、空軍官校學生社團擔綱晚會表演，帶來活力四射的「菁英之夜」，將氣氛爆熱到最高點！

(中時 )