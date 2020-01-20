基隆市政府透過交通部觀光局、航港局等專家學者與保險業者規劃全台首張「郵輪旅遊綜合保險」，於20日在佔全國郵輪旅客九成的基隆正式推出。（吳康瑋攝）

基隆市政府透過交通部觀光局、航港局等專家學者與保險業者規劃全台首張「郵輪旅遊綜合保險」，於20日在佔全國郵輪旅客九成的基隆正式推出。（吳康瑋攝）

近年來越來越多人選擇搭乘郵輪出遊，為了提升旅遊保障，基隆市政府透過交通部觀光局、航港局等專家學者與保險業者規劃全台首張「郵輪旅遊綜合保險」，於20日在佔全國郵輪旅客九成的基隆正式推出，市長林右昌也特別出席記者會，肯定業者規劃專屬於郵輪的旅遊險，期許讓旅客享受更好、更安心的郵輪旅程。

林右昌說，基隆的郵輪產業年年都有驚喜、年年都有突破，從他上任之初至今，一年的郵輪旅客人數已成長至少一倍，逼近95萬人了，他指出，「郵輪旅遊綜合保險」對郵輪業的發展是很重要的一步，這不僅代表著郵輪產業更制度化，提供更佳的服務品質，也會讓旅客享受更好、更安心的郵輪旅程。

林右昌表示，在郵輪母港快速發展之下，有越來越多人選擇搭乘郵輪出遊，在不受一般旅行綜合保險範圍內之郵輪旅遊產品，難免因天候等因素衍生出消費爭議，他指出，藉由郵輪保險的推出，包括旅行文件損失、行李損失及延誤、旅程取消、縮短及延誤、相關海外急難救助費用等，都可以納進保障名單。

市府指出，消費者搭乘郵輪時除可選擇全台首張郵輪旅遊綜合保險，也可搭配旅平險及海外突發疾病險，以享有全面性的保障，且網路投保僅需於出發前一小時完成即可，另外，為保障消費者權益，交通部觀光局也將公告實施「郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」等旅遊規範，明確界定業者及消費者的權利義務關係，讓旅客在外旅遊時能更加安心。

(中時 )