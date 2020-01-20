中醫師林育誠辨證後以中藥為患者治療牙周病，正確的辨證用藥不僅治好了她的牙周病，更讓她新生出健康的牙肉組織。（馮惠宜攝）

台中一名60歲銀髮族長期受牙周病所苦，一年前她又因牙痛預約牙醫，未料要等一個月，因而找在中醫執藥的親戚救急，透過中醫辨證後確診阿玉是胃火上炎，透過中藥調理，加上勤用洗牙機清洗牙齒牙齦及口腔，不僅治好了她的牙周病，更讓她新生出健康的牙肉組織，穩固的牙齦使她不再齒牙動搖，讓她萬分驚喜。

中醫可以治療牙周病嗎？為阿玉看診的蓮樺中醫中醫師林育誠指出，其實中醫看牙痛確有一些奇招，中醫認為牙痛是有病因的，找對了病因，就能夠治好。

以阿玉為例，近一年她開始接受中醫治療，不但治好了牙周病，而且長出了新牙肉，使她的牙齦比之前的一、二十年來得健康的，牙齒也不再搖搖晃晃，比以前更為堅固，醫師據此提醒民眾，牙痛當然可以找中醫，例如反覆發炎、牙齦不健康、口臭、牙齒鬆動、牙痛…..等等，這些其實是中醫治療的強項。

林育誠除了為阿玉的牙病辨證為胃火上炎，用黃連、石膏、黃芩、甘草、赤芍等中藥為她治療外，也了解了阿玉的飲食偏重多蔥蒜、多辣炸及喜烤物，所以也建議她改變飲食習慣，避免因食物而又再誘發牙周病，如果加上口腔衛生不良，細菌在齒齦滋生，慢慢就會導致牙周發炎。

林育誠指出，牙周病為口腔清潔差，牙菌積在牙齦邊而刺激牙齒周圍組織引起發炎。停留在口腔中的細菌發酵，也會產生口臭的問題。更嚴重的是牙齦萎縮，牙根不固，這會讓牙齒徹底崩壞。他也提醒民眾，有健康的牙齒也要有健康的牙肉，才能吃好睡好正常咀嚼，擁有健康生活，所以平日要慎選食物，並養成清潔牙齒的良好習慣，做好口腔保健。

(中時 )