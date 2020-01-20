甄子丹繼《葉問4：完結篇》創下票房高峰之後，賀歲檔再度推出動作喜劇《肥龍過江》，他說：「做為一個演員，我不想被定型，所以繼續自我挑戰。」電影20日發布最新預告，甄子丹也在微博上寫下：「自從和王晶合作電影《追龍》得到大家捧場，晶哥問下一個電影合作想法有否，我說有！人物概念來自2015年我製作的一個肥仔動作廣告！」他更列點寫下4條件：「必須用年輕新導演、幽默但不胡鬧、開心賀歲但正能量有思想」，最後一點則是「打到飛起！」

甄子丹在片中扮胖子，身手仍敏捷。（華映娛樂提供）

在《肥龍過江》與甄子丹攜手扮歡喜冤家的40歲的香港女星周勵淇，戲外嫁人剛滿週年，今突然在IG報喜，「即將踏入鼠年，而我即將多了一個身份，很感恩上天賜我這一份禮物，全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨，感謝大家一直以來對我的愛護和祝福」，她也為本來要出席的首映會告假，「真的很想和大家一起分享台前幕後一齊共同努力的成果，但醫生叮囑我多點休息，不要去人多的地方，我只好乖乖聽話」，和她同年步入婚姻的英皇同門姐妹鍾欣潼（阿嬌）也留言恭喜。

《肥龍過江》甄子丹與周勵淇演出情侶。（華映娛樂提供）

甄子丹與《肥龍過江》的導演谷垣健治已經合作超過20年的時間，彼此默契十足，這回特別以兩人合作的經典現代動作電影《殺破狼》及《導火線》的精彩場面大玩KUSO，也是致敬。由其是《殺破狼》中一場甄子丹與吳京的巷戰戲，甄子丹一身黑衣力拼一身白的邪惡殺手吳京，以警棍對抗利刀，開創了動作場面新格局，這次甄子丹以瘦瘦的模樣再度穿上一身黑衣讓觀眾重溫巷戰場面，他笑說：「一樣的皮衣和襯衫，一樣的巷子，也有一樣的警棍。但覺得衣服胸口的部分有點鬆了，胸肌沒有當年那麼紮實了，而且肚子好像也胖了一點。」

除了大開自己經典面的玩笑，《肥龍過江》更大手筆讓甄子丹一路打上東京鐵塔！東京鐵塔是日本重要的地標，不能輕易外借。幸好導演谷垣靠著在日本影壇的好人緣，終於成功讓劇組可以上到鐵塔外部拍攝精彩動作場面。甄子丹與日本動作男星丞威在鐵塔外，頂著強風上演激戰場面，你來我往非常驚險，兩人甚到在鐵架上追打跑跳，讓觀眾看得直呼心臟快停一拍。甄子丹更在鐵塔上帥氣大玩雙節棍克敵，他說：「穿上這件胖胖衣拍打戲，真的是一個累贅，每一個動作都要重新對準距離，也要更精準的出力。」電影小年夜23日全台上映。

(中時 )