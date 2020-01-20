信仰是許多人心靈的寄託，不過若是過度相信可不是件好事情，在美國賓州有名女子，因為希望能夠得到「上帝召喚」，所以開著車去撞別人，最後導致另外2車駕駛受傷，而自己卻毫髮無傷，女駕駛在被捕時還得意洋洋地表示自己受到上帝的眷顧所以沒事，也絲毫不擔心她撞傷的受害者。

一名來自Luzerne郡的31歲女子Nadejda Reilly，在7日時於賓州93號公路「引起」車禍，導致2名駕駛受傷，她自己則很幸運的沒有受傷，不過他對警察所說的口供，讓人聽了是啼笑皆非。

根據員警所提供的資料，Nadejda Reilly表示，自己是因為想要受到「上帝召喚」，所以沿著公路開車，結果什麼事情都沒有發生，所以她心一橫直接撞向對向車道開來的兩輛車，此舉也讓這兩台車的駕駛受傷。

而Nadejda Reilly則是一點悔意都沒有，甚至還很開心的表示，自己受到上帝的眷顧所以沒有受到傷害，而她也認為受傷的兩名駕駛也不會有事，因為「上帝也會照顧他們。」

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(中時電子報)