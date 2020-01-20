集結時空穿梭、懸疑愛情於一身的台灣偶像劇《想見你》近期熱映，廣獲好評，劇中場景如「32唱片行」、「龍泉冰店」等，都在台南取景，原來，這部夯劇正是由台南市政府補助劇組住宿的劇集，進駐拍攝運用不少台南場景，可望再掀起一波追劇朝聖潮。

由柯佳嬿、許光漢領銜主演的《想見你》全劇共13集，去年11月中旬每周日首播，全劇是2019年市府住宿補助影片之一，該劇去年春天在台南進行拍攝，場景包括監獄、警察局、街道、日出聖地二寮等，由台南市影視支援中心即時進行公務協助及相關溝通協調。

全劇幾乎在台南拍攝，場景近期也引發熱烈討論，其中，主景「32唱片行」正是位於中西區、市府文化局歷史老屋修繕經營補助案例之一「小半樓」。「小半樓」原為西藥房老屋，迄已近70年歷史，2014年台南資深茶人兼陶藝創作家方啟文老師，以「小半樓」為陶藝文創館，目前作為方老師與學生共同展示作品的空間。

主場景另也包括女主角陳韻如的家，則是位於後壁區的私人住宅、高中校園是柳營區鳳和高中，1998年代主角們談心的公園是關廟區嗊哩公園。其他拍攝場景還包括新營區的新營醫院和新營分局、歸仁區的臺南監獄、麻豆區中央市場內的百年老店「龍泉冰店」。此外還先後出現有安平老街、將軍區濱海公路、二寮日出觀景點（尚未播出）、左鎮區八德安樂園墓園，以及善化區、柳營區、中西區等街道。

近來陸續有《俗女養成記》、《月村歡迎你》和《想見你》等影劇作品先後造成轟動，市府也把握機會迅速規劃觀光行銷。台南市長黃偉哲表示，市府竭誠歡迎優秀電視劇、偶像劇及電影來台南拍攝，台南不僅設有影視支援中心協助劇組溝通協調，另外也有年度影視補助及機動的住宿補助，一年一度「台南市政府補助影視業者拍片取景」1月也開始收件，歡迎各優質影片踴躍投件。

(中時 )