林世賢介紹15家爌肉飯小吃店家，從白天到深夜、從凌晨到天亮，24小時接力讓民眾24小時隨時想吃都吃得到。（謝瓊雲攝）

彰化市爌肉飯準備好了！故宮國寶遊彰化21日正式開展，由人氣肉形石打頭陣展出，彰化市長林世賢順勢行銷彰化美食，看展民眾只要拍下看展與在彰化市吃爌肉飯的照片上傳指定粉專，就有機會抽大獎。（謝瓊雲攝）

來彰化看故宮肉形石、配彰化爌肉飯，最搭！彰化縣立美術館21日開展的「故宮國寶遊彰化」，搭配新媒體藝術接力展出人氣國寶文物，2月2日前由肉形石打頭陣；彰化市長林世賢20日邀請看展民眾順道品嘗彰化市爌肉飯美食，拍照上傳抽大獎。

林世賢表示，彰化號稱爌肉飯的故鄉，他列出15家名店，時段從早到晚、不論凌晨深夜，24小時都吃得到；滷得軟嫩入味的豬腿庫，插上牙籤防止皮肉分離，搭配一口淋有肉汁的白米飯，入口即化，早已成為彰化人血液中不可抹滅的一部分。

林世賢說，肉形石外觀像極三層紅燒五花肉，連豬皮毛孔也唯妙唯肖，讓人驚嘆於工匠的精細工藝，就像一塊浸潤在醬油湯汁中的「爌肉」，讓人食指大動，彰化市爌肉飯準備好了，歡迎民眾來看國寶、吃美食。

公所指出，展覽期間，看展民眾只要到彰化市公所城觀課粉絲頁按讚、分享此活動頁面，並上傳看肉形石展與吃爌肉飯照片（兩張皆須有人入鏡），貼文留言標註「我在彰化看國寶肉形石吃XXX爌肉飯」（15家店名稱可上），就可參加抽獎，總計30個獎項，最大獎為1台iPad。

另外，迎接彰化建城300，彰化市公所於2月1日至2月16日舉辦集點送好禮活動，民眾持「活動小卡」至活動特約友善店家消費蓋章，集滿六個不同店家章即可至公所兌換小禮物；索取小卡或活動辦法可致電7222141＃1809洽詢。

(中時 )