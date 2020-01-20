美國加州的小型初創公司-山脈技術服務公司(Sierra Technical Services)，正在設計開發一種匿蹤無人戰機（UAS），名叫5GAT，試圖競爭美國空軍的忠誠僚機(Loyal Wingman)計畫。

航空週刊(Aviation Week)報導，忠誠僚機是美國空軍設想，未來擔任有人戰機的的空中幫手，它可以擔任戰場環境偵察，也可突破敵方防空網，尋找敵方的防禦弱點，或者擔任五代戰機假想敵對手等用途，現在美國空軍與柯特斯防禦公司(Kratos Defense)合作製造的XQ-58A「女武神」(Valkyrie)無人機，就是忠誠僚機計畫的成果之一。

5GAT採用2具J85發動機。(圖/Sierra Technical Services)

然而，也有其他民間公司打算競爭，山脈技術服務公司 就要自己研發，這家公司的創辦人羅傑·海斯(Roger Hayes)曾經是洛馬公司旗下的臭鼬工廠(Skunk Works)擔任航空設計工程師，也因此該公司所設計的5GAT原型機，也頗有洛馬經典戰機F-22的模樣。該公司表示，5GAT不久後就能迎來首次飛行。

海斯表示，5GAT是「第五代空中目標」(Fifth Generation Aerial Target)的簡稱，原先是美國作戰與測評單位(DOT&E)，在2017年提出的計畫，當時國防部提出一種可以作為蘇霍伊Su-57，以及成都殲-20等對手五代戰機的假想敵，擔任F-22與F-35的陪練角色，當時獲得1700萬美元的開發金。

為了節省研發成本，5GAT採用兩具通用電氣J85發動機提供動力，J85就是諾斯洛普(Northrop)T-38鷹爪教練機( Talon)、F-5A 自由鬥士(Freedom fighter)，與F-5E虎式戰機(Tiger II)的動力來源。

海斯還認為，5GAT不只是個陪練的角色，它也能擔任忠誠僚機，性能也比XQ-58A「女武神」( Valkerie)更具優勢。他說：「5GAT的飛行速度比XQ-58女武神更快，機動性能更好。」

特別是5GAT的兩具J85發動機，使其推力能夠以高亞音速飛行，以及+ 7.5g和-2g的機動性能。之以沒有超音速，是當初沒有這樣設計，只要進氣口與機體結構稍作修正，就可以達成超音速飛行。

不過，5GAT沒有內部彈艙，只能用外部掛架攜帶武器，但是可以攜帶各種電子設備、人工智能設備做為偵察與電子作戰之用。

海斯雖然說5GAT比XQ-58A性能更好，但是他的公司也幫助設計了XQ-58A，所以他無法說的太詳細，否則會引起利益衝突。

該公司估計，每架5GAT的成本不到1000萬美元。

(中時電子報)