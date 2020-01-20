由旺旺中時媒體集團工商時報主辦，與證交所、集保結算所、櫃買中心、券商公會，以及元大、中國信託、台新、兆豐、永豐金、統一、富邦、凱基、華南永昌及群益金鼎等十家券商協辦的「第十屆台灣權王大賽」20日舉辦頒獎典禮；本屆競賽實動率以46.6％創歷史新高，總買入金額破151億元，超越前屆紀錄。

工商時報社長陳國瑋表示，儘管2019年權證市場熱度不如2018年，但本屆競賽實動率創高，較上屆成長逾二成，顯見仍保有一定水準。展望第十一屆，期能走入校園與青年人對話，並與財經領域學子進行交流。

金管會副主委張傳章表示，台灣權王大賽連續十年舉辦，透過講座辦理、媒體宣導、實體競賽交易等，為權證奠下深厚基礎。雖然2019年成交量差強人意，然權證發行檔數連兩年逾3萬檔，近年來更注入創新元素，未來權證市場將由成長期步入成熟期，今年企盼能降低權證避險交易稅，促進權證市場交易量再寫新猷。

券商公會理事長賀鳴珩也點出對「調降權證避險交易稅」的呼籲，「已列為公會今年的首要任務！」，待立法院財委成形、以繼續推動，且將擴大『權證』二字，涵蓋到連接台股需做避險的新金融商品。

台灣權王大賽舉辦十年來，創下近55萬人參與紀錄，累積總買入金額破1,000億元。本屆實動率以46.6％創歷屆新高，較上屆增長33.5個百分點，總買入金額超越去年、突破新台幣151億元。

本屆最大獎「權王大贏家」冠軍由兆豐證券客戶奪下，以其權證交易獲利金額1,275萬元，贏得獎金20萬元；另從獲利排名第2至20名中，抽出5名、獲獎金10萬元，分別由元大、群益金鼎以及3名凱基證券客戶中獎；此外，為肯定協辦券商推廣權證市場不遺餘力，特別頒發「權王實戰獎」獎項給予名列前矛的券商分公司，合計有38家分公司獲獎。

(工商 )