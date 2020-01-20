年度千萬紀錄電影《黑熊來了》屢刷紀錄！自去年12月上映後榮登年度紀錄片開片冠軍、全台票房累計至今已破1100萬、本周更將加入農曆新年賀歲檔期，成為近年唯一擠進賀歲檔的紀錄片電影。傲人的票房成績更躋身台灣紀錄片票房史上第9名，超越3D紀錄片《美力台灣3D》1012萬元票房紀錄。

《黑熊來了》上映至今超過39天，酷酷嫂周美青、新北市長侯友宜、交通部長林佳龍等人都親臨戲院支持，並呼籲全台機關動起來「看黑熊、愛地球」，導演麥覺明映後分享邀約不斷，忙到暈頭轉向還跑錯戲院，逗趣的邊直播跟觀眾認錯邊趕路。麥導笑說「我知道台灣一定有很多關心大自然的朋友們願意熱力挺熊，但沒預期可以突破18銅人大片、總統大選，甚至到春節都有黑熊陪伴！心裡非常踏實溫暖！」

《黑熊來了》放映吸引大批觀眾。（牽猴子提供）

過年期間麥導會快閃家鄉高雄的戲院進行感恩分享，春節期間全台依然有約15家影城在播映《黑熊來了》，詳細播映訊息可至「MIT台灣誌」臉書粉專查詢。

(中時 )