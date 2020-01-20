高雄1名蘇姓男子前年3月邀1名智能障礙女子小惠（化名）賞燈遊愛河，結果蘇男醉翁之意不在酒，趁著四下無人，竟對女子上下其手，還強拉女子的手摸他的生殖器，導致小惠下體受傷，且為了掙脫而跌倒。經高雄地院審理後，依強制猥褻罪判蘇男3年8個月徒刑，可上訴。

判決書指出，蘇男從事資源回收工作時結識小惠，2018年3月2日晚間，蘇男邀約小惠到高雄愛河看花燈，蘇男停好車後，竟起色心，大膽的在路邊，將手伸進小惠褲子強摸狂揉她的下體和胸部，導致小蕙下體外側挫傷出血。

但蘇男此時仍未罷手，強逼小惠「隔褲摸鳥」，揚言「不照做，就把妳推入愛河」，小惠強力掙脫後不慎跌倒。小惠事後身心受創，回家後告訴父母，蘇男的惡行才因此被揭發出來。

蘇男到案後矢口否認犯行，辯稱不小心靠太近，才害小惠跌倒，但小惠向法官說，「他摸我尿尿的地方，還搓我的奶奶」、「拉我的手去摸他的小鳥」、「他說要把我推到愛河，我不會游泳，怕爬不起來會死掉。」等語，法官勘驗小惠說詞和驗傷證明，確認蘇男的犯行，將他判3年8個月徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)