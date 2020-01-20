國際調查記者同盟（ICIJ）今天公布大量文件，揭露非洲女首富伊沙貝爾．杜桑托斯（Isabel dos Santos）如何將安哥拉的數以億計公款非法挪移到海外帳戶。
總部設於紐約的ICIJ曾獲獎項肯定，2016年與慕尼黑南德日報（Sueddeutsche Zeitung）等報紙合作，披露「巴拿馬文件」（Panama Papers）避稅天堂醜聞。
ICIJ最新調查報導稱為「盧安達解密」（Luanda Leaks），鎖定安哥拉前總統荷塞．杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）之女伊沙貝爾的財務醜聞。
解密的文件揭示，伊沙貝爾如何透過剝削自己的國家和貪污致富。安哥拉是富藏天然資源的南非國家，伊沙貝爾在她的父親擔任總統時，取得涉及土地、石油、鑽石及電信的利潤豐厚交易。
文件顯示，伊沙貝爾與她的丈夫多科洛（Sindika Dokolo）如何獲得許可，在一系列可疑交易中購得珍貴的國有資產。
上個月，安哥拉檢察官凍結伊沙貝爾及多科洛擁有的銀行帳戶及資產，她形容這是毫無根據的政治仇殺。
ICIJ寫道：「基於所發現的逾71萬5000份文件，我們的調查突顯出國際法規體系殘破，讓專業服務公司得以為權貴服務，幾乎沒有受到質疑。」
ICIJ表示，這個團隊在20個國家的120名記者追查發現，「許多西方金融公司、律師、會計師、政府官員和管理公司，幫助（伊沙貝爾和多科洛）向稅務機關隱藏資產」。
對此，伊沙貝爾在推特上駁斥這些指控，她以英文及葡萄牙文寫了約30則推文，反控涉及這次調查的記者說「謊話」。
伊沙貝爾寫說：「我的財富是建立在我的性格、智慧、教育、工作能力和毅力之上。」她告訴英國廣播公司非洲頻道（BBC Africa），這些文件是「獵巫」的一部分，意圖抹黑她和她的父親。
伊沙貝爾曾是安哥拉國營石油公司山南戈（Sonangol）總裁。富比世（Forbes）去年估計她的淨資產達22億美元。
然而，現任安哥拉總統勞倫科（Joao Lourenco）2017年上台後，迫使伊沙貝爾離開山南戈。
伊沙貝爾15日聲稱，她會考慮角逐2022年安哥拉總統大選。
(中央社)
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