農曆春節即將來臨，今年春節假期自23日至29日，共計7天，基隆市衛生局則針對轄內醫院春節期間門、急診開設情形調查，並彙整基隆市各醫院農曆春節期間的門診開診科別及時段供民眾參考，為民眾守護健康，更協調醫院加強急重症醫護人力調配，於春節期間有4家醫院（長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院、衛生福利部基隆醫院、臺灣礦工醫院、三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處）提供24小時急診服務。

基隆衛生局提醒民眾，基隆市內的各家醫院，所提供的門診科別及服務時段都不一樣(如圖)，請民眾在就醫前，能先以電話確認，以免延誤就醫。

基隆衛生局呼籲民眾春節期間飲食及睡眠作息仍應正常，勿暴飲暴食，有慢性疾病患者應按時服用藥物，以維護自我健康。本市各醫院春節門、急診開診情形，可至衛生局網站／首頁／最新消息(http：／／www.klchb.gov.tw）查詢，民眾可多加參考運用。

(中時 )