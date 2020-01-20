這周就是農曆春節了，春遊賞花是一大樂事，然出遊難免會塞車，其實在台北101內四樓都會廣場就能欣賞美麗花朵，。蝴蝶蘭婀娜多姿、麗格海棠粉紅喜氣、鬱金香高貴典雅！花朵盛開好繽紛，這還停放巨大私人專機，皆是拍照打卡好景點。這個為金鼠年打造的「世界彩色花園停機坪」在初一~初三還有國樂團、管絃樂團音樂會，歡迎大小朋友來101賞春遊賞花趣。

看飛機、賞花、嚐美味料理、聽音樂、逛街購物都能一次滿足！金鼠施魔法，今年台北101購物中心攜手台北花市打造「台北101國際機場」。位於館內四樓都會廣場的花藝打卡點「世界色彩花園停機坪」，停放巨大私人專機「101 Private Jet」，園內更精選各式新春最應時節的代表性台灣花卉。

巨型專機上有喜氣小金鼠，搭配繽紛花朵，隨處都是拍照打卡好景點。

象徵幸福、高雅、純潔，音近「福疊來」的花中君子「蝴蝶蘭」；色彩吉祥斑斕，象徵健康長壽的「長壽花」；花團錦簇的「麗格海棠」等。繽紛花朵映照喜氣燈籠，還有巨大A320專機伴打卡。

停機坪上的最大亮點－私人專機「101 Private Jet」。（台北101提供）

此停在停機坪上的最大亮點－私人專機「101 Private Jet」機艙內妝點同樣是新年富貴主花「牡丹菊」、「大理花」、「富貴子」等開運花卉。能在巨型飛機裡體驗模擬開飛機、品嚐美味葡萄酒、還由米其林餐廳所特製的環遊世界套餐。

巨型飛機裡體驗模擬開飛機、品嚐美味葡萄酒、還由米其林餐廳所特製的環遊世界套餐。（台北101提供）

在這「世界彩色花園停機坪」中也能聽見好聲音！在初一~初三還有國樂團、管絃樂團音樂會邀請台北市立國樂團（初一）及台北愛樂管弦樂團（初二~初三），中西方樂器及現代交響樂交相輝映的殿堂級演奏，以奏響新春樂章，共同迎接新的一年到來。

台北101也設置世界色彩許願牆，並於裝置旁擺放象徵好運的花朵。

一樓打卡點「台北玩色粉紅象」與「世界許願牆」也是藏有花精靈！蘊含台北意象的可愛粉紅大象，立足於購物中心松智路口，周遭圍繞台灣代表花卉、新春高貴開運首選的「粉紅色菊花」之中，象徵台北迎來新年希望之春。

台北101 四樓都會廣場的花藝打卡點「世界色彩花園停機坪」。

賞花春遊迎金鼠，據台北101表示，這些應景鮮花也會陸續更換，隨著二月西洋情人節到來，屆時又有新風貌！元宵節前夕，因應消費者對未來規劃的需求，2/6、2/7二日午後，台北101也結合色彩心理學與占星運勢，邀請時尚占星師蘇菲亞舉辦色彩占星講座！今年新春來台北101環遊世界，欣賞繽紛花海、心花朵朵開，用嶄新心情迎向新的一年。

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(中時電子報)