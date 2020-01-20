幸福住宅的承購戶20日前往看房，「新家」煥然一新，沒有網路所傳那麼誇張。（莊哲權攝）

台東縣政府3年前推出300戶平價幸福住宅，因工程一再延宕，預計最快2月下旬才能陸續交屋，日前有承購戶將「新家」內的髒亂情形貼上網，讓不少承購戶相當驚恐，承包商今天出面道歉，表示會改善，而前往看房的承購戶表示，沒有網路上所傳那麼誇張，看過後已經比較安心。

近日有網路貼文「幸福住宅承購戶參觀照，充滿錯愕及驚嚇」，就連縣長饒慶鈴也感到不可思議與氣憤，經她了解，照片中髒亂情形為工人使用，工地管理疏忽導致，和工程品質沒有直接關係，已指示建設處，須全數清洗還原新屋該有的標準，將完好、全新的房子點交給購買的鄉親。

而今天前往看房的林姓夫妻表示，之前傳過風聲，不知是否正確，這次看過後，沒有外面傳的那麼恐怖，主體結構都出來了，所以不會太擔心；另有歐小姐也表示，看到房子後已比較安心，沒有網路所傳那麼誇張。

建設處長許瑞貴表示，原定去年10月交屋因工程延宕70餘天，縣府會依約按日罰廠商每天75萬元，縣府違約延遲交屋部分，也會依合約賠償給承購戶，他強調，縣府與承購戶站在同一陣線，民眾的需求，就是縣府的要求。

饒慶鈴強調，鄉親住得幸福是她的責任，若有任何問題，縣府團隊一定積極解決。縣府也承諾，承購戶發現的問題都會請包商改善，一定會交給承購戶完好的新家。

(中時 )