東部海岸是春節旅遊熱點，交通部觀光局東部海岸風景區管理處今天表示，農曆年假期，轄區內各展演活動與遊客中心，除了除夕休息外，初一到初五全部不間斷，要讓來東部海岸走春的遊客樂不思「鼠」。

東管處表示，迎接鼠年春節，轄區內各遊客中心及重要景點皆安排精彩活動，各部落也提供各項體驗遊程，其中，在都歷遊客中心將舉辦「鼠來運轉」闖關，及「奇幻小鎮送好禮」打卡送好禮。

而位於都歷處本部的阿美族民俗中心，除了除夕休園外，由Amis旮亙樂團每日3場次的演出，還有射箭、點竹炮及敲打樂器、串珠DIY、等阿美族文化體驗。而位於三仙台遊憩區的「努瓦里岸文化劇場」， 則由Paw Paw鼓樂團每日4場次的演出，還有法樂海餐廳推出阿米斯輕食套餐等。

另外，在成功鎮漁港區旁的海洋環境教室，提供東海岸鯨豚介紹、鏢旗魚文化導覽、鏢旗魚台體驗；還有都蘭山腰的月光小棧，是看海、喝咖啡的好地方，春節期間也不打烊。

至於轄區內各農會驛站：長濱驛站、美山驛站春節期間均照常營業，其中，長濱鄉的金剛大道，為近幾年興起的熱門景點，歡迎民眾參訪落腳。

而因應春節假期旅遊人潮，東管處已就轄內各景點易壅塞路段規畫各項疏運措施，以提供民眾友善、便利、順暢之旅遊交通服務。詳情請關注東管處網站及臉書專頁。

(中時 )