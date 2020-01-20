壽險業2020年開買第一筆不動產。國泰人壽20日公告，以4.74億元左右，取得桃園市春日路約431坪的土地，主要是將鄰近已取得近1,358坪的L型土地，拼成正方更易開發的地型，總占地近1,789坪，還可拿到獎勵容積3％，國壽將斥資近40億元，開發商業辦公大樓，年收益率逾3％。

一筆一筆「慢慢湊」，國壽從2019年5月以近9.82億元，買下春日路第一筆土地，當時占地972坪，同年7月10日，再以4.74億多元，買下鄰近近386坪的土地，拼成L型，占地1,357.89坪，2020年1月20日再出口，自金剛禪寺手中，再買下431.07坪，終於拼成近正方型較好開發的土地形狀，且面積超過1,500坪，可獲得3％的獎勵容積，等於買一塊地收到二大好處。

國壽要買足這塊桃園市中心的土地，耗時快一年，主要是看好這塊土地位於桃園市核心區，鄰近桃園站前商圈，又有附近的藝文特區、大有特區、中路重劃區，且評估桃園市未來開發商機，人口與商業持續發展，先搶占其商辦開發商機。

國壽看好桃園目前是國內人口淨流入、出生率最高的城市，在週邊已投資多筆不動產，例如先前在桃園青埔高鐵站附近的桃園產專區，已開發成華泰outlet，並已開設影城、引進日本水族館等，及正在開發的飯店等，將形成大型複合式商業區，總投資額上看200億元。另國壽在楊梅也有占地3萬坪的倉儲物流，投資金額40億元。2016年國壽也標下高鐵青埔土地，擬興建資訊中心大樓，負責人臉辨識、邊際運算等新科技服務運轉，這部分投資也逾30億元；再加上 這次規劃的商辦大樓，國壽站穩壽險業投資桃園不動產金額及土地面積最大的「壽險桃園王」。

(工商 )