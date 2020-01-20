中國浙江衢州有一名老翁溺水，被路人救上岸，而一名16歲少年當時路過，上前一看發現溺水的人竟是自己的爺爺，他趕緊將在學校學會的心肺復甦術拿出施救，順利挽回爺爺的生命。事後少年表示，他第一次感受到急救是多麼重要。

綜合陸媒報導，事發於浙江衢州，這名16歲少年楊子鋮路過河邊，發現一群人圍在旁，在議論有人掉到河裡，「我推開人群走進去看到，躺在地上的人竟然是我爺爺，他臉色蒼白，當時我十分害怕又很慌張，按照老師教我的心肺復甦和胸外按壓的方法，給他做心肺復甦，堅持了4分多鐘的時候，他口中開始有呼吸了，我第一次感受到急救是多麼重要。」

（圖／翻攝時間視頻）

老翁送醫急救後情況逐漸穩定，醫生也表示若少年沒有施行心肺復甦術，老翁不會恢復得這麼快。據了解，楊子鋮在2017年學校的急救知識課程中，已拿到紅十字會頒發的救護員證書。

而網友也紛紛在影片下留言，「建議急救知識做為學校必修課」、「真的每個學校都應該學的」、「教好了急救知識，好校長，好學校」、「好人有好報，爺爺有這樣的孫子真的很辛福。」

(中時電子報)