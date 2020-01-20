小孩總是充滿好奇心，但卻常常因此讓自己陷入危險而不自知。中國大陸遼寧省一位2歲女童日前就因為好奇玩鐵釘，將鐵釘插進電源孔插座，當場遭電擊昏倒在地。女童母親發現後緊急將她送醫，雖幸運救回一命，但仍要面對毀容、截肢命運。

綜合陸媒報導，這位2歲女童個性活潑好動，母親也讓她隨性發展，並認為家裡就只有2個房間，白天就在家裡玩，大人也都在跟前，2個房間來回跑，不會有什麼危險。

事發當日，女童從母親房間跑到外婆房間，手裡握著不知從何而來的鐵釘，母親見狀趕緊搶過來並告誡女童不能玩鐵釘，將鐵釘放置到高處，避免女童拿到。一陣子過後母親聞到一股燒焦味，查看時才驚見女童已經倒臥在地上，右手焦黑、皮膚裂開，嘴角處也紅腫有焦黑痕跡，不遠處的延長線排座裡插著鐵釘，媽媽見狀先踢開延長線，再將女童送醫急救。

醫師表示女童左手掌被電穿，左手食指恐怕須截肢，臉部下半部4度燒燙傷，嘴角還燒出一個洞，目前雖無生命危險，但仍需觀察心臟和腦部是否會留下後遺症。女童母親則相當自責沒有看顧好孩子。

(中時電子報)