交通部長林佳龍今天南下參加三井Outlet Park，表示交通部規畫將高鐵興建時作為「限界測量車」使用的日本新幹線零系車輛公開展示，預計今年底，乘客一走出高鐵台南站，就能林佳龍今天到高鐵台南站前廣場視察預定地四周環境，看到很特殊的「花魁車」，除了可望成為拍照打卡熱點，也可促進車站專區的觀光機能。

林佳龍今天視察位於高鐵台南站前的展示區預定地，並聽取鐵道局長胡湘麟簡報。胡湘麟指出，新幹線零系車輛是1964年全世界第一條高鐵、日本「東海道新幹線」使用車輛，全球僅2輛位於日本境外，其中一輛2001年捐給英國鐵道博物館，另一輛則於2004年由台灣高鐵在高鐵興建期間引進台灣，作為工程「限界測量車」，俗稱花魁車。

位於高鐵台南站前的展示區已獲台南市政府核發臨時建照，預定今年底前可以完成。林佳龍表示，除了日本，只有在英國和台灣可看到新幹線零系車輛，是很寶貴的鐵道文化資產。台灣高鐵公司規畫展示地曾提出很多選項，但他認為放台南最適合。

(中時 )