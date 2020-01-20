嘉義市政府消防局119指揮中心執勤人員堅守崗位任事。（嘉義市消防局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市1名男子居家，打119卻說不出話，只有喘氣、打嗝的聲音，消防局救災救護指揮科無法辨識其訴求，榮獲全國績優的菁英消防員蔡明環機警，輾轉查獲男子的住家，破門救出這名疑似中風的男子送醫急救，救回一命。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科日前接獲民眾來電，僅有喘氣聲及不斷打嗝聲音，執勤員回撥也無法獲知報案人詳細情形，執勤員機啟用來電查址服務，從電信業者查獲帳單地址，連繫電話用戶非打電話本人，而是其親友，親友告知報案人正確住處，隨即派遣湖內91趕往搶救。

湖內分隊救護人員趕到現場，患者家人開門，卻不知有人求救，經查打119的男子將自己反鎖於房內，救護人員敲門未獲回應，立即破門進入，發現男子倒臥於地面，左側肢體無力、有嘴角歪斜情形，隨即協助患者送醫救治。

市消防局表示，119常有騷擾或佔線情事，2019年就有552通酒醉或惡意騷擾電話進線，當日執勤員鍾惠鈴及蔡明環認真執勤，鍥而不捨追蹤可能待救的訊號，進而成功救援中風患者，其機警及專業，值得嘉勉。

蔡明環榮獲108年內政部消防署各級消防機關救災救護指揮中心執勤優秀人員獎得主，嘉義市消防局也榮獲機關組優等，成績僅次於新北市政府消防局，為6都以外縣市消防局唯一入榜的機關。

(中時 )