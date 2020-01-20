台中潭子火燒車 一焦屍待釐清身分 18:502020/01/20 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小客車陷入火海，車內發現一名焦屍。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市潭子區傍晚傳出火燒車受困事件，台中市消防局獲報後，立即派員前往搶救，抵達時已全車燃燒，初步查看車內1人已燒焦死亡，無法辨認身分性別，副駕駛座放一個鐵桶，目前警方正在積極釐清中。 台中市消防局獲報，潭子區潭興路一段湳底巷傍5時許有小客車起火燃燒，車內疑似有人未脫困，立即派遣車輛前往搶救。 潭子分隊到達時已全車燃燒，車內有人未脫困，初步查看車內1人已燒焦，明顯死亡，已無法判別性別及身分，副駕駛座處有放一個鐵桶，目前警方正在積極釐清死因及身分。 (中時 ) #身分 #潭子 #台中市 #燃燒 #性別 也許您會感興趣 推薦閱讀 最新地價指數公布 澎湖漲最凶 04:102020/01/16 財經要聞 中市4文化中心推出「傳統藝術節」 大年初四熱鬧登場 16:472020/01/16 生活 美和庄市地重劃區 土地分配完成 02:252020/01/17 產業．科技 福瑞索．凡德斯丁分享都市發展願景 02:262020/01/17 財經焦點 當選遲了一年！王立任17日宣誓就職中市議員 10:232020/01/17 政治 中市議員施志昌助攻海線雙丘 再爭取千萬整建鐵砧山 15:502020/01/17 生活 農曆春節台中人潮多 中市警六分局加強交通疏導 19:492020/01/17 生活 台中史上第一次 F1市政路飆速 04:102020/01/18 地方新聞 台中市今年推案量上看2300億 房價易漲難跌 08:492020/01/18 生活 爭呼吸權 台中市議會國民黨團堅持燃煤機組除役 11:022020/01/20 生活 社會熱門新聞 台中老漢推車哥現身 找不到旅館當街直上酒店女 - 社會 傳長榮空姐機上遭暴打 馬籍華人嗆：我是黑道 - 社會 糊塗男手機放車廂 GOGORO無法發動急求助 - 社會 女童遭特斯拉掃飛不治 父母親睹恐怖一幕 - 社會 法官下通牒 命神隱「卡神」楊蕙如2月14日出庭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。