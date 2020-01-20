台中市潭子區傍晚傳出火燒車受困事件，台中市消防局獲報後，立即派員前往搶救，抵達時已全車燃燒，初步查看車內1人已燒焦死亡，無法辨認身分性別，副駕駛座放一個鐵桶，目前警方正在積極釐清中。

台中市消防局獲報，潭子區潭興路一段湳底巷傍5時許有小客車起火燃燒，車內疑似有人未脫困，立即派遣車輛前往搶救。

潭子分隊到達時已全車燃燒，車內有人未脫困，初步查看車內1人已燒焦，明顯死亡，已無法判別性別及身分，副駕駛座處有放一個鐵桶，目前警方正在積極釐清死因及身分。

(中時 )