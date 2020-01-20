新型冠狀病毒在大陸不停擴大，正值大陸春運，加上台灣春節在即返國台商增加，可疑個案一定會急升，醫師指出，春節期間正直流感高峰，屆時急診室恐擠爆發燒的民眾，醫護人力恐不足夠，建議民眾，就算沒去大陸，只要春節期間與大陸返台親友聚會，出現發燒、咳嗽等症狀，就醫時一定要告知。

大陸武漢肺炎兩日間暴增140例，全球確診人數累計達205例，疾管署成立指揮中心，由疾管署署長周志浩擔任指揮官，負責統籌督導各部會，以期防堵疫情傳入境內。疾管署也表示，目前防疫物資、人力都已經到位，包含儲備外科口罩共4千多萬副、N95口罩也有190萬副，若不足也會停止口罩出口。

感染症醫學會理事長黃立民表示，英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心日前以武漢市人口、每天武漢市出國人數及境外輸出個案數作為參數，推估武漢實際已約有1700例傳染者，依照目前中國武漢兩日新增大量個案以及其他省分也陸續出現新個案，「預測很貼近真實情況」。

此外，屆時發燒篩檢勢必會遇到更多有發燒症狀的疑似個案，尤其春節也是流感高峰，發燒症狀恐怕和新型冠狀病毒混淆，即使大多數應可排除，但春節人力較少，又是流感又有病人，恐導致醫護人手不足。呼籲民眾一定要提高警覺，只要和大陸親友聚會，出現發燒、咳嗽等症狀就醫一定要告知。

(中時 )