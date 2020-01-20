坐落於湖山灣的船型堡，面對讓人心曠神怡的無敵海景。（李金生攝）

迎接金鼠年春節來到，金管處特地在伏地堡前增置「愛上金門」彩繪打卡牆。（李金生攝）

在明信片寫下或畫上感恩和祝福的話及姓名、住址投入專屬「水獺」郵筒，就有機會拿到神祕小禮物。（李金生攝）

船型堡內的「金門留念」打卡點。（李金生攝）

大年初一到初三，碼每日前100名打卡，均可獲得「太陽鳥」餐墊1只。（李金生攝）

金管處的「太陽鳥」餐墊，看來十分喜氣!（金管處提供）

船型堡在潮來潮往之間，依稀迴盪昔日海防戰士的青春跫音。（李金生攝）

金管處長曾偉宏歡迎鄉親到船型堡走春，一起懷想屬於它的點滴往事。（李金生攝）

坐落於金門東半島湖山灣，建築外觀像一艘軍艦的「船型堡」，在潮來潮往之間流逝半個多世紀的驚濤駭浪，也依稀迴盪昔日海防戰士的青春跫音。金門國家公園管理處在這座被譽為「金門鐵達尼號」的碉堡增置打卡點，新春遊客拍照按讚就送神祕小禮物。

這座編號E-037，祕境級的海岸碉堡景點，位於湖山灣三山里的沙灘上，與北邊山后寒舍花Ｅ-034據點、南邊后扁Ｅ-035據點形成犄角之勢。堡體以厚實水泥灌漿而成，塊石疊砌構築3層，與兩側伏地堡有坑道連接，外觀有如一座不沈的軍艦，金門國家公園在去年接管開放參觀，大年初一至初三吸引4373名遊客造訪，為全島最受歡迎的景點之一。

迎接金鼠年春節來到，金管處在簡約的主題規畫下，特地在伏地堡前增置「愛上金門」彩繪打卡牆，遊客只要在「船型堡」內、外拍照，將照片上傳到自己的臉書，並設定公開，同時在金門國家公園的粉絲頁按讚並打卡，即可兌換限量彩繪明信片1張，再寫下或畫上感恩和祝福的話及姓名、住址投入專屬「水獺」郵筒，就有機會拿到神祕小禮物。初一初三還加碼每日前100名，均可獲得太陽鳥餐墊1只。

另金門國家公園傳統建築民宿在過年期間也不打烊，有意入住的遊客可上〈金門國家公園古厝民宿網〉直接與民宿業者訂房。相關資訊也可在金管處官網查詢。

(中時 )