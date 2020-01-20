去年12月從基隆長庚主治醫師，轉戰桃園敏盛醫院副院長的腫瘤外科名醫江坤俊，看診、手術、行政會議、經營粉絲團、錄影、主持網路節目加上拍攝網路衛教影片，一天24小時不夠用。曾經說過寫書很累的他，3年前出第一本書《一天一D》的時候，就告訴自己不要再出第二本，直到2019年底，一家出版社邀約他寫一本關於醫病關係的書，他才心動出第二本《寫給生命的情書》，但寫完後，他告訴自己，再寫就是呆子，因為真的太累了。

不過這本書去年進入博客來書城百大暢銷書後，粉絲聲聲呼喚，希望江醫師再出一本關於維他命D的書，逼得他只好當呆子，又推出第三本書，《每日好D【實踐版】》，江坤俊說：「這本書是關於維他命D的實踐版，《一天一D》出版後，我得到很多的鼓勵，當然也遭受了很多的批評，有很多類似學者的人，會發表一些文章來攻擊我，甚至還包括和維他命D毫無關係的學者，或是連學者都稱不上的專家，但因為這兩年很多朋友給我的回饋實在太多了。」

有別於第一本的《一天一D》，《每日好D【實踐版】》最主要是希望用更淺白的方式告訴大家維他命D的重要性。這次江坤俊找了自己的太太-達人，一起公開屬於江家維他命D家常料理，並公開國宴主廚的不藏私維他命D料理，甚至還找了營養師李婉萍，詳細解析每個食材，只希望能推廣到台灣的每一個角落，江醫師謙虛的說：「雖然這是我的第三本書，但是我心中還是有點緊張忐忑的，要特別謝謝在出版這本書協助我的每個人，也要謝謝長期支持我的粉絲朋友，他們的支持，是激勵我一直努力下去的動力！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)