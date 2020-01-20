王中皇日前帶著女兒王齡儀上《一袋女王》節目。王中皇直說女兒從小就很獨立，有次下大雨自己想送女兒去上學，卻被當時小一的女兒拒絕，王中皇就在陽台上看著女兒小小身軀穿著雨衣出門身影，心酸的流下男兒淚，但女兒長大後卻少根筋，讓當爸的他傷透腦筋，透露在銀行上班的女兒擔任臨櫃職務時，竟然點鈔不注意覺得金額差不多，最後認賠超過一個月的薪水。

王中皇說大女兒王齡儀從小就很獨立，回憶女兒小學一年級的時候，某天要上學前突然下起大雨，雖然從家裡到學校走路只要五分鐘，但是雨實在下太大，王中皇就跟女兒說要送她去上學，沒想到女兒卻拒絕，穿上雨衣就出門了，讓不放心的王中皇就站在陽台上，看著當時個子小小的女兒背影，當場就流下了男兒淚。

不過長大後的王齡儀常常少根筋也讓王中皇很頭疼，除了手機、鑰匙常弄丟，連包包也常不見，讓曾國城笑虧說：「是因為小時候發高燒的關係嗎？」王中皇一聽覺得或許可能，因為老婆當初要生她之前妊娠毒血狀況很嚴重，女兒王齡儀催生出來時心跳已經低於100，可能是因為這樣導致的。

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(中時電子報)