隨著行動裝置及行動上網技的成熟，網路直播平台是現在世界上正在竄升的新興產業，近幾年來「直播主」儼然已經成為時下最夯的行業，有些觀眾甚至會斗內喜歡的直播主，藉此鼓勵繼續創作有趣的內容。不過大陸卻有一名人妻，不滿丈夫沉迷一位女直播主，還不斷砸錢給對方，甚至私下打電話聊天，讓她忍無可忍鬧離婚。

杭州市一名人夫迷上女直播主，導致婚姻失和。（圖／騰訊網）

家住浙江省杭州市的這位人妻表示，51歲的丈夫因為沉迷網路直播，還喜歡上女直播主，私下都會偷打電話給對方，還斗內上萬元刷禮物贊助對方，讓這位人妻是氣得牙癢癢。人妻表示，老公工作一個月的工資不高，卻為了陌生女人花了這麼多錢，絲毫沒有為她和女兒著想，忍無可忍的情況下，只好拿婚姻當作談判籌碼。

人妻不滿丈夫砸上萬「斗內」女主播，嗆離婚引發衝突。（圖／杭州新聞）

當時人妻對老公表示，「你再這樣給她（女主播）刷禮物，偷偷打電話，我跟你的日子就過不下去了…。」沒想到這位人夫聽到這句話後，爆氣怒持水果刀威脅她，「妳要離婚，我也要妳死！」這對夫妻吵得不可開交，擔心老公真的動手，過程中人妻還拿出雨傘防身，同時報警求助。

人妻心酸嗆離婚，丈夫竟拿刀威脅一起死。（圖／杭州新聞）

警方趕到現場後，先是分別進行安撫和勸說。接下來從人妻口中得知整起事件的真相，「老公一天到晚給一個女人刷禮物，還給她打電話，我念了他幾句，他就拿刀出來。」人妻說出了不滿，男方則大聲辯解，「不是的，你們不要聽她講，是她先拿雨傘打我！」

警方事後將這對夫妻帶到派出所調解，經過一個多小時溝通，他們才肯原諒對方。丈夫表示未來會盡量不再看直播，也不會再給這名女主播打賞；妻子則表示會學著冷靜溝通，不隨便鬧離婚。

(中時電子報)