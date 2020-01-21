巧克力控又有全新基地必須朝聖～尤其熱愛BAC巧克力蛋糕的吃貨絕對不能錯過！這次BAC特別與「petit doux．微兜」聯名，強勢推出從內餡到裝飾都是滿滿巧克力的「可可伯爵瓦帕鬆餅」，光是爆漿就瞬間湧出的苦甜巧克力醬，超適合冬天與姐妹淘一起吃，療癒指數破表！

這款「可可伯爵瓦帕鬆餅」從內餡、表層到鮮奶油，一律選用獲世界公認「巧克力王國」之稱的100%+70%比利時巧克力製作，以鬆軟綿密的瓦帕包裹著黑可可馬斯卡彭起司、QQ麻糬，一切開瞬間爆出軟心熱餡～畫面超犯規！

以鬆軟綿密的瓦帕包裹著黑可可馬斯卡彭起司、QQ麻糬，一切開瞬間爆出軟心熱餡～（圖／楊婕安攝）

另一個大亮點則是新鮮現做的伯爵茶巧克力慕斯，最推薦塗上鬆餅一口吃，讓柑橘香交織黑巧克力碎片的口感，入口更能吃到苦甜香氣，剛剛好的甜度讓人越吃越涮嘴，絕對是超解膩的黃金組合。

新鮮現做的「伯爵茶巧克力慕斯」讓人越吃越涮嘴。（圖／楊婕安攝）

而為了喜迎金鼠年，BAC加碼邀請迪士尼人氣王米老鼠，推出新春限定的兩款「金年鼠於妮」、「2020非你莫鼠」造型曲奇禮盒，把每一片手工的楓糖堅果餅乾都變身超萌的米奇臉，減糖減脂的獨家配方吃多也不膩口，十分適合作為春節的甜蜜伴手禮。

（圖／品牌提供）

▍文末贈獎 ▍

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✔活動時間 ｜ 即日起-1/31

(中時電子報)