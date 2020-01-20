國民黨台北市議員楊蕙如。（圖／資料照片）

「卡神」楊蕙如等人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地方法院訂於2月14日上午11時首次開庭審理。國民黨台北市議員羅智強嗆楊蕙如，「再躲阿！」

民國107年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於同年9月中旬在寓所輕生。

檢方查出，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供友人蔡福明連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，貼文內容包括「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…」等。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。

北檢去年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明後，今年1月15日將卷證移送台北地方法院。北院16日完成分案程序，由法官趙耘寧審理，並訂於2月14日上午11時首次開庭，預計傳喚被告楊蕙如到庭。

國民黨台北市議員羅智強表示，楊蕙如躲到選舉結束，躲到蔡英文大勝，2月14日將出庭。羅志強也說，這只是侮辱公署罪，對楊蕙如來説，判最重也不過是小小的罰金，相較於她從政府拿的預算，連蚊子叮都算不上。

羅智強質疑，楊蕙如涉及的只有侮辱公署罪嗎？蔡英文勝利了，台灣的司法，勝利了嗎？最後不忘加一句：「再躲阿！」

(中時電子報)